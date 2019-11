Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 400 de angajati ai salinelor Praid si Targu Ocna se afla in greva, nemultumiti ca nu li se acorda voucherele de vacanta pentru anul 2019, fiind sistata atat activitatea de exploatare a sarii, cat si cea de agrement din bazele turistice, relateaza Agerpres.Citește și: Situație comica…

- Liderul de sindicat de la Salina Praid, Kelemen Jozsef, a declarat, pentru AGERPRES, ca un numar de aproximativ 150 de angajati au declansat un protest spontan, din cauza faptului ca nu li se acorda voucherele de vacanta pentru 2019, banii fiind dirijati pentru restructurare si acordare de plati…

- Mai mult decât atât, un numar de aproximativ 30 de mineri au decis sa duca protestul la un nou nivel și au coborât luni dimineața în subteran. Aceștia sunt deciși sa ramâna acolo pâna când revendicarile le vor fi rezolvate, informeaza Dej24.ro. Nemulțumirile…

- Zece dintre minerii care protesteaza de cinci zile in subteran la Paroșeni și Uricani au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost duși la spital. Potrivit sindicaliștilor, minerii se pregatesc sa intre in greva foamei, nemultumiti ca nu vor primi venituri in completare, dupa inchiderea minelor,…

- Peste 100 de persoane continua și vineri greva declanșata la inceputul acestei saptamani la Salina Ocna Dej. Minerii au așteptat ca promisiunile autoritaților sa fie respectate, dar au ramas doar cu vorbele aruncate in vant.

- Minerii de la Salina Targu Ocna sunt de doua zile in greva, dupa ce s-au alaturat protestelor declansate luni dimineata de ortacii de la salinele din Ocna Dej si Slanic Prahova si Praid. Minerii de la salinele din Romania, care fac parte din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Greva a fost aleasa strategic, data fiind cererea de sare din aceasta perioada. Mai bine de 100 de angajati s-au adunat in curtea Salinei pentru a protesta. In 2016, minerii au protestat timp de trei zile, blocandu-se in subteran, pentru a-i face pe cei din conducere sa le respecte cerintele.

- Breteaua de viraj dreapta de pe Șoseaua Virtuții catre Splaiul Independenței din Capitala va fi inchisa temporar, pentru efectuarea unor lucrari la obiectivul de investiții strapungere Ciurel-nod rutier Virtuții, informeaza Brigada Rutiera.„Incepand de maine (joi, n.r.), ora 10.00, se va inchide…