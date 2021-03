Un reprezentant al sindicalistilor sustine ca, sambata, ar urma ca circulatia de la metrou sa fie reluata in program normal. Negocierile de la Prefectura Capitalei s-au incheiat, iar grevistii au obtinut urmatoarele promisiuni: „In aceasta seara nu vom mai avea proteste, am stabilit un calendar de negocieri. Se va incheia imediat cum se intorc reprezentanții […] The post Greva de la metrou, aproape incheiata! Iata ce au obtinut sindicalistii de pe sine! first appeared on Ziarul National .