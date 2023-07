Stiri pe aceeasi tema

- Actorii de la Hollywood au anuntat ca vor organiza o greva dupa ce negocierile dintre sindicatul lor si studiourile cinematografice au esuat. Artiștii se tem ca ar putea fi inlocuiti de Inteligenta Artificiala.

- "Astazi, la nivelul metroului bucurestean, situatia este incordata, iar activitatea este blocata partial. In primul rand din cauza faptului ca de o buna perioada de timp furnizorul de mentenanta al trenurilor de metrou si (ne)furnizorul trenurilor pentru magistrala V Drumul Taberei - Eroilor nu asigura…

- UNITATEA - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a transmis, vineri, ca sunt indeplinite conditiile declansarii conflictului colectiv de munca, fapt ce poate conduce pana la greva de avertisment si chiar la greva generala, potrivit Agerpres.„Astazi, la nivelul metroului bucurestean, situatia este incordata,…

- Sute de angajați de la CFR Calatori amenința ca ies, luni, in strada, nemulțumiți de salarii și de faptul ca statul taie din banii companiei. Salariații spun ca deși legea prevedea creșterea salariilor de la 1 iulie, pana in prezent, nu exista un buget de venituri și cheltuieli, in condițiile in care…

