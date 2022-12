Grevă de avertisment la Prefecura Satu Mare Angajații Institutiei Prefectului din județul Satu Mare au susținut acțiunea Sindicatului „Egalitatea” al funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publica și au participat azi, 21 decembrie, la greva de avertisment care a avut loc in toate instituțiile Prefectului afiliate acestui sindicat Protestul a fost organizat din cauza faptului ca Camera Deputaților nu a adoptat […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul din cadrul Prefecturii Covasna a anuntat ca va organiza miercuri o greva de avertisment, solicitand majorarea salariilor. Potrivit reprezentantilor institutiei, protestul va avea loc intre orele 10,00 – 12,00, simultan cu actiunile organizate in alte prefecturi din tara. Conducerea Sindicatului…

- In 2019, cel ce avea sa devina și ministrul la Transporturi, Catalin Drula depunea un proiect in Camera Deputaților. Conform propunerii legislative, proiectul modifica OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, prevazute in Codul Rutier. Noul cadrul legal, semnat de Klaus Iohannis, prevede…

- Sute de angajați ai aeroporturilor din Marea Britanie vor face greva in perioada premergatoare Cupei Mondiale de fotbal, au anunțat sindicatele. Protestul ii va afecta pe fanii care intenționeaza sa ajunga in Qatar.

- Simona Bucura-Oprescu, discuții la Ambasada SUA privind egalitatea de șanse Deputatul Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților a participat aseara la Ambasada SUA la o discuție privind participarea femeilor in politica,…

- REȘIȚA – Angajații fostei cocserii a TMK Artrom ar putea beneficia de aceste drepturi peste doi ani! Cu ceva timp in urma, deputatul liberal Dumitru Rujan a depus, alaturi de colega sa Vetuța Stanescu, o propunere legislativa pentru modificarea anexelor 2 și 3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul…

- Cele mai multe servicii de probațiune, membre ale Sindicatului Național al Consilierilor de Probațiune, au intrat in greva de avertisment, acțiunea de protest fiind programata sa se desfașoare inclusiv astazi intre orele 12 și 14. „Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune, membru…

- Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune, membru al Blocului National Sindical anunta ca serviciile de probatiune vor intra, in perioada 5-7 octombrie, in greva de avertisment, cu incetarea lucrului in intervalul orar 12.00-14.00, conform unui comunicat de presa. Protestul este…

- CONSILIERII DE PROBATIUNE DIN SERVICIILE DE PROBAȚIUNE INTRA IN GREVA DE AVERTISMENT Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune, membru al Blocului National Sindical, anunța ca serviciile de probațiune vor intra, in perioada 05.10.2022 – 07.10.2022, in greva de avertisment, cu…