Grevă de avertisment în învățământul preuniversitar, de săptămâna viitoare Sindicatele din invatamantul preuniversitar au anunțat, sambata, ca membrii acestora vor intra in greva de avertisment, miercuri, urmand sa opreasca activitatea intre orele 11.00 si 13.00. Sindicalistii sunt nemultumiti de “refuzul” guvernantilor de a negocia cu acestia unele solicitari, intre care cea legata de acordarea salariilor de baza si alocarea a 6 la suta din […] The post Greva de avertisment in invațamantul preuniversitar, de saptamana viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Parinților și Aparținatorilor Legali din Romania (FEPAL) cere Ministerului Educației trecerea cursurilor in online sincron in ultima saptamana a semestrului I (10-14 ianuarie 2022), in actualul context pandemic și mai ales pentru ca autoritațile nu vor avea testele pentru elevi. Parinții atrag…

- Scoala nu va incepe in conditii de siguranta, saptamana viitoare, pentru ciclul primar din cauza lipsei testelor, susține ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. “Este un lucru foarte grav, ingrijorator. Noi cerem de la IGSU de multa vreme, pentru ca daca vrem sa nu avem pierderi in educație avem nevoie…

- Sindicalistii ”Solidaritatea sanitara” protesteaza, marti, in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, pentru acordarea drepturilor salariale. și in alte localitați din țara vor avea loc, in paralel, astfel de manifestari de sustinere. Federatia ”Solidaritatea Sanitara” a anuntat…

- Este greva spontana, vineri dimineata, la cele mai importante centrale termoelectrice din Capitala, astfel ca mii de bucuresteni raman fara caldura si apa calda inainte de Craciun. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Angajatii vor negocierea…

- Brigada Rutiera anunța ca in zilele de 21 și 22 decembrie vor fi impuse restricții de trafic in Capitala, cu ocazia acțiunilor de comemorare a 32 de ani de la Revoluția Romana din decembrie 1989. Astfel, in 21 decembrie de la ora 10.00 la Cimitirul Eroi Revoluției vor avea loc depuneri de coroane și…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret” cer Guvernului blocarea distributiei testelor din saliva pentru depistarea COVID – 10 si distribuirea in unitatile de invatamant a unor kit-uri individuale, pentru ca, susțin liderii sindicali,…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, ca saptamana viitoare Romania ar putea sa aiba un Guvern definitiv. Cițu a precizat ca mandatul liberalilor nu a fost flexibilizat și ca vineri, conducerea PNL ar trebui sa se reuneasca in ședința Biroului Executiv și in cea a Biroului Politic Național. …

- ANAF averizeaza romanii sa nu deschida e-mailurile trimise de pe adresa [email protected] Atenționarea vine dupa ce mai multe persoane s-au trezit cu mesaje sosite de pe aceasta adresa, despre care ANAF spune ca sunt false. Mesajele transmise prin poșta electronica folosesc numarul de telefon și adresa…