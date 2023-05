Stiri pe aceeasi tema

- In toate școlile din Bistrița-Nasaud in care exista membri de sindicat are loc astazi o greva de avertisment. Profesorul Victor Ivan, liderul UJSLI BN (Uniunea Județeana a Sindicatelor Libere din Invațamant), afiliata la FSLI, a explicat pentru Bistrițeanul.ro ca sindicaliștii din Bistrița au fost prezenți…

- Profesorii vor organiza o greva de avertisment miercuri, timp de doua ore. Protestul va fi urmat și de o greva generala, saptamana viitoare. Greva de avertisment va avea loc astazi intre orele 11.00 și 13.00. La protest vor participa cadre didactice care fac parte din Federația Sindicatelor Libere din…

- Ministrul Educației, Ligia Deca , face apel catre profesori pe timpul grevei de avertisment, sa supravegheze copiii, chiar daca nu tin orele. Ministrul Educatiei face apel la profesori sa supravegheze elevii pe parcursul celor doua ore de greva de avertisment, anunțata pentru miercuri. Ligia Deca spera…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra miercuri in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor din…

- VIDEO: Sindicatele din invațamant anunța greva generala din 22 mai. Miercuri, greva de avertisment. Mesaj pentru elevi și parinți Sindicatele din invațamant anunța ca vor declanșa greva generala, incepand de luni, 22 mai. Miercuri, 17 mai, va fi greva de avertisment, timp de doua ore. ”Federația Sindicatelor…

- 80% dintre profesori sunt de acord cu greva generala. Insa, trebuie sa se respecte toți pașii legali. Vor intra mai intai in greva de avertisment și dupa aceea in greva generala. Anunțul vine dupa protestul amplu al angajaților din educație desfașurat in data de 10 mai la București. Profesorii cer…

- Sindicatele din Educatie avertizeaza ca, incepand din martie, vor demara actiuni de protest in cazul in care solicitarile lor raman fara rezolvare. Conform unui comunicat remis AGERPRES, protestele vor consta in pichetarea sediului Guvernului si a sediilor prefecturilor in lunile martie si aprilie 2023,…