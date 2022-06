Stiri pe aceeasi tema

- O zi de greve in Belgia din cauza creșterii costului vieții a forțat luni aeroportul din Bruxelles sa anuleze toate plecarile și a oprit numeroase servicii de transport din intreaga țara, relateaza Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sindicatele au anuntat ca se asteapta ca zeci de mii de oameni sa participe la un protest la Bruxelles. Trenurile circula, partial, pentru a permite protestatarilor sa ajunga in capitala. Aeroportul din Bruxelles a anuntat ca nu poate permite zborurilor de pasageri sa plece, deoarece greva s-a extins…

- Sanatatea financiara a unei natiuni are o importanta strategica, iar educatia financiara este cea care poate asigura baza necesara unei mai bune protectii si reziliente economico-financiare, a declarat joi, la „Forumul educatiei financiare”, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu…

- Transportul aerian de pasageri a crescut in primul trimestru al acestui an de 3,4 ori, de la 916.500 pasageri in primele trei luni din 2021, la 3.085.700 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Hajnal Zoltan, un comerciant in varsta de 74 de ani care și-a desfașurat activitatea pana in data de 3 mai 2022 la Platoul Cornești din Targu Mureș, a anunțat joi, 12 mai 2022, ca intra in greva foamei pe durata nelimitata. Protestul se desfașoara in fața Primariei Municipiului Targu Mureș, instituția…

- Directorul Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a declarat luni ca traficul aerian de pasageri isi revine mai rapid decat se preconiza iar, pe ansamblu, industria ar urma sa revina in 2023 la numarul de pasageri anterior pandemiei, cu un an mai repede decat…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a promis marti ca va face "tot posibilul" pentru a contracara cresterea costului vietii, o miza majora a alegerilor locale care au loc in aceasta saptamana in Marea Britanie. Opozitia laburista l-a criticat insa pentru abordarea sa considerata "in afara realitatii",…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Marinarilor Eleni (PNO) a anuntat organizarea unei greve, la data de 1 mai, pe durata intregii zile.