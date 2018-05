Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Germania a decis, joi seara, eliberarea pe cautiune a liderului separatist catalan Carles Puigdemont, acuzat de Spania de rebeliune, frauda si inalta tradare. Inalta Curte judiciara din landul Schleswig-Holstein a stabilit ca nu poate decide deocamdata extradarea lui Carles…

- Sute de taximetristi din Timisoara sunt, incepand de vineri, in greva japoneza, astfel ca au prins banderole albe de oglinzile masinilor, pentru a-si arata nemultumirea cu privire la Uber, transmite corespondentul MEDIAFAX. Sute de taximetristi de la toate companiile din Timisoara sunt…

- Pentru prima data in ultimii 85 de ani, o țara din Europa se confrunta cu o greva de proporții a angajaților de la stat. Ultima data cand funcționarii din Andora au facut greva a fost in 1993. Principatul Andorra se confrunta cu prima greva a funcționarilor publici din ultimii 85 de ani, titreaza France24…

- Sute de salariati din serviciul public al Andorrei au inceput joi o greva contra unei reforme a functiei publice, marcand astfel prima miscare sociala in acest principat din 1933, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Greva, ce vizează obţinerea retragerii acestei reforme aflate pe punctul…

- O greva generala a femeilor din Spania, jogging organizat in Arabia Saudita, un "maraton" simbolic intr-un fost fief al Statului Islamic din Irak si operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au facut parte din numeroasele evenimente si manifestatii organizate joi, 8 martie, in lumea…

- Spania a fost afectata joi de greva femeilor, care au transformat ziua de 8 martie intr-un protest masiv. Transportul public și serviciile au suferit intarzieri importante in marile orașe, in timp ce sindicatele au mobilizat peste 5 milioane de oameni la proteste.

- Proteste in transport, pichetari, staruri radio-tv absente: Spania s-a mobilizat pentru o uriasa greva generala in scopul egalitatii salariale femei-barbati, denuntarii violentei domestice si ”culturii macho” in Spania. Mobilizarea generala, anuntata de cateva saptamani, a inceput miercuri la miezul…