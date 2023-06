Ubisoft anunţă încă un joc Prince of Persia, în stil Metroidvania

Ubisoft a mai anunţat încă un joc Prince of Persia, în afară de remake-ul Sands of Time, dar de această dată e vorba de un joc ceva mai simplu. Este un platformer în stil Metroidvania, care va sosi la început de an 2024. Avem detalii mai jos. Se numeşte „Prince… [citeste mai departe]