Greva continuă. Profesorii resping oferta Guvernului Conform unor surse, profesorii continua greva și resping oferta Guvernului. Sindicalistii din Educatie vor organiza astazi un protest in Piata Victoriei, in cadrul mitingului urmand sa fie anuntat raspunsul sindicatelor cu privire la oferta Guvernului, potrivit liderilor Federatiei Sindicatelor din Educatie “Spiru Haret”. Acestia au anuntat miercuri seara, dupa intalnirea cu reprezentantii Guvernului, ca greva va continua iar in cursul zilei de joi va veni si raspunsul la oferta autoritatilor.“Sa-i lasam pe colegii nostri sa se pronunte cu privire la oferta Guvernului. Ea va ajunge in cursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

