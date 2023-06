Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie Spiru Haret, Marius Nistor, a anunțat, miercuri, ca un nou protest de amploare al profesorilor va avea loc joi sau vineri in București. El a spus ca sindicatele au depus in acest sens o cerere la Primaria Capitalei. Marius Nistor a precizat ca la protest sunt așteptați in jur de […] The post Greva continua. Nou protest de amploare al profesorilor in București: Vrem garanții pe noua grila de salarizare și salariul debutanților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .