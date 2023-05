Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, in urma consultarii organizațiilor sindicale afiliate, au decis sa nu semneze niciun acord, fie el și unul girat de președintele Klaus Iohannis. “Mesajul colegilor a fost clar: am mai semnat acorduri care…

- Sindicaliștii din Educație au anunțat ca maine, intre orele 11:00 și 13:00, va fi organizata greva de avertisment, in unitațile de invațamant, urmand ca pe data de 22 mai sa fie declanșata greva generala. In timpul grevei de avertisment, profesorii nu vor preda, dar vor supraveghea elevii, in cazul…