- Tribunalul București a suspendat joi greva declanșata joi dimineața de sindicaliștii STB și a dispus reluarea imediata a activitații. Hotararea Tribunalului București este executorie, chiar daca poate fi contestata. Serviciul de Transport București (STB), compania subordonata Primariei București,…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Greva declansata joi dimineata de sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) este ilegala si vom sesiza tribunalul pentru suspendarea ei, a declarat directorul general al STB, Adrian Crit, intr-o conferinta de presa.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca greva la Societatea de Transport Bucuresti, in urma careia masinile nu au iesit pe traseu, este ilegala, fiind o actiune foarte grava, care afecteaza foarte multi bucuresteni, din toate categoriile. El a precizat ca STB a depus deja actiune in instanta,…

- Prefectura Capitalei a anuntat, joi dimineața, o serie de masuri, in urma grevei de la Societatea de Transport Bucuresti. Au fost suplimentate efectivele de politie si jandarmerie in zona statiilor de metrou, dar și echipajele de politie rutiera. Conform Prefecturii Capitalei, in aceasta dimineata,…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu circula in aceasta dimineața. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de transport nu au mai ajuns. Angajații STB au intrat in greva generala, sindicaliștii spunand ca revendicarile lor…

- Transportul in comun de suprafaa din București este paralizat, niciun autobuz, niciun tramvai nu circula dupa ce negocierile dintre angajații STB și reprezentanții societații au fost fara rezultat. Circa 1.

- Niciun mijloc de transport public nu circula, luni dimineața, in Galați, dupa ce șoferii și vatmanii au intrat in greva. O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata, anunța Viața Libera din Galați. Protestul a inceput la ora 5 dimineața, șoferii…