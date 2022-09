Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca sindicatul national al controlorilor de trafic aerian din Franta a anuntat intrarea in greva de vineri, de la ora 06.00, pana sambata, la aceeasi ora.

- Sindicatul controlorilor de trafic aerian din Franța a anunțat greva pentru vineri și sambata. Greva va genera blocaje, urmand sa se asigure doar jumatate din zborurile prevazute. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sindicatul controlorilor de trafic aerian din Franta a anuntat greva pentru vineri si sambata. Greva va genera blocaje, urmand sa se asigure doar jumatate din zborurile prevazute. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca sindicatul national al controlorilor de trafic aerian din Franta a anuntat intrarea in greva de vineri, ora 6:00, pana sambata, la aceeasi ora.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie al Greciei (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se pot inregistra in perioada 24 - 27 august.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru romanii care merg in Bulgaria, sau tranziteaza acest stat pentru a ajunge in Grecia sau Turcia. MAE le recomanda romanilor sa foloseasca toate punctele de frontiera bulgare, pentru a evita timpul cresut de așteptare la vama.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde miercuri va fi perturbat traficul feroviar, pe intreg teritoriul, ca urma a unei greve a sindicatelor din domeniu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie in Franța din cauza unei greve in aeroporturile din Paris care ar putea produce perturbari semnificative ale curselor aeriene. MAE) ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Franța ca vineri este anuntata…