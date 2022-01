Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de angajati STB protesteaza in curtea institutiei, nemultumiti de modul in care merg negocierile pentru conditiile de lucru si salarizare. Serviciile de transport public nu sunt insa afectate, pentru ca angajatii care protesteaza nu sunt de serviciu. Totusi, oamenii ameninta ca vor bloca transportul…

Peste 700 de angajați din transportul public din Capitala protesteaza in curtea instituției, nemulțumiți de modul in care merg negocierile pentru condițiile de lucru și salarizare. Serviciile de transport public nu sunt insa afectate, pentru ca angajații care protesteaza nu sunt de serviciu.

- Angajații de la trei termocentrale din București au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Dupa mai multe ore de negocieri, in jurul orei 10:30 au anunțat ca greva s-a suspendat. Potrivit…

Angajații de la trei termocentrale din București au pornit un protest spontan, chiar in Ajunul Craciunului. Angajatii de la CET Sud, Grozavesti si Progresul au oprit lucrul, nemultumiti de conditiile de munca. Dupa mai multe ore de negocieri, in jurul orei 10:30 au anunțat ca greva s-a suspendat.

- Lucratorii de la CFR au intrat in greva, in București și au blocat Gara de Nord. Niciun tren nu mai pleaca din Capitala, iar in traficul feroviar este haos. CFR Calatori a tinut sa precizeze ca protestul spontan declansat luni nu se datoreaza CFR Calatori, fiind o actiune sindicala feroviara a angajatilor…

- Cei care locuiesc in București au parte de o veste buna! In vizorul tuturor cetațenilor din Capitala va veni o linie noua de tramvai chiar din cursul zilei de sambata. Ce cartiere se vor bucura de transport in comun la indemana? Noua linie de tramvai in București Bucureștiul va avea o noua linie de…

- O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata.Soferii si vatmanii au refuzat sa iasa cu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele pe trasee, nemultumiti ca majorarea obtinuta in urma protestului spontan din 5 noiembrie 2021 - cand transportul public…

- Soferii si vatmanii de la societatea de transport in comun din Galati protesteaza luni dimineaa, acuzand ca nu sunt respectate prevederile din contractual colectiv de munca. Dimineata, doar cursele conventie catre combinatul siderurgic, catre santierul naval si cateva curse pentru elevi au fost asigurate,…