- Sven Ulreich, portarul de rezerva al lui Bayern Munchen, ar putea fi indisponibil intre 6 si 8 saptamani, dupa ce s-a izbit de un coechipier la antrenament alegandu-se cu o accidentare serioasa, scrie DPA. Mickael Cuisance a alunecat si a cazut pe genunchiul lui Ulreich care a fost scos cu targa de…

- Borussia Dortmund a trecut provizoriu pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Germaniei, dupa victoria pe final gratie golului inscris de atacantul sau norvegian Erling Haaland, cu 3-2 in fata lui Hoffenheim, vineri pe teren propriu, in deschiderea etapei a 3-a a campionatului de…

- Sheriff Tiraspol, RB Salzburg și Sahtior Donețk sunt ultimele echipe calificate în grupele Champions League, în urma meciurilor care au avut loc, miercuri, în mansa a doua a play-off-ului competitiei. Rezultatele înregistrate miercuri:Traseul campioanelor:Dinamo Zagreb vs…

- Portarul german Manuel Neuer, capitanul lui Bayern Munchen, nu s-a antrenat joi din cauza unei leziuni la glezna dreapta, a anuntat campioana Germaniei la fotbal, citata de DPA. Neuer, 35 ani, s-a accidentat marti la meciul cu Borussia Dortmund (3-1) din Supercupa Germaniei, a precizat clubul bavarez,…

- Echipa Bayern Munchen a cucerit miercuri Supercupa Germaniei la fotbal, pentru a noua oara in istoria sa, invingand in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Borussia Dortmund, marea sa rivala din Bundesliga. Bavarezii au deschis scorul in minutul 41 al meciului de pe stadionul Signal Iduna Park,…

- Polonezul Robert Lewandowski, atacantul echipei Bayern Munchen, a fost ales pentru al doilea an consecutiv “fotbalistul anului” in Germania, dupa ce a doborat recordul de goluri marcate in cursul unui sezon in Bundesliga – 41, ce era detinut de 49 de ani de legenda Gerd Mueller. Magazinul specializat…

