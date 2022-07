Stiri pe aceeasi tema

- A trecut mai mult de o luna de cand un pod peste Siret, din județul Neamț, s-a prabușit, insa nu a fost inlocuit cu nimic. Discuțiile despre o structura din pontoane, facuta de armata, nu s-au concretizat. Oamenii care treceau zi de zi pe pod ca sa mearga la serviciu, la doctor sau la cumparaturi spun…

- Oamenii din comunele afectate de prabusirea in Siret a podului de la Lutca, judetul Neamt, nu mai suporta sa ocoleasca pe o ruta extrem de aglomerata, un medic luand initiativa de a organiza proteste, sperand la rezolvarea problemei

- Dupa gravul incident petrecut pe data de 9 iunie 2022, cand podul de la Lutca, judetul Neamt, s-a prabusit in Siret, au fost salvate cateva oi. Ultima actiune a avut loc duminica, 12 iunie.

- Autoritațile locale din Neamț nu reușesc sa explice care ar putea fi cauza prabușirii podului de la Luțca și nici de ce se circula pe el, in condițiile in care nu se facuse recepția lucrarii. Pe de alta parte, oamenii locului spun ca inca din luna martie se auzise ca podul are fisuri și ca era instabil…

- ■ podul de peste Siret, de la Lutca, a cedat in aceasta dupa amiaza ■ fusese inaugurat in noiembrie anul trecut ■ Ionel Arsene, seful CJ era extrem de optimist, declarind ca „rezista“ la la foarte mari tonaje ■ Podul de la Lutca, de pe Drumul Judetean 207 A, care traversa raul Siret in localitatea […]…

- In județul Neamț, un pod peste raul Siret intre localitatile Sagna si Lutca. Un camion și o autoutilitara erau pe pod in momentul prabușirii. Podul a fost inaugurat acum 6 luni. Conform ISU Neamț, o parte din podul de peste raul Siret s-a prabușit ce face legatura intre localitațile Sagna și Luțca.…

- O portiune din podul peste raul Siret, intre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabusit, joi, 9 iunie. Din primele informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, in momentul in care podul s-a prabusit, pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara. Un barbat de 50 de ani a fost scos din autocamion…

