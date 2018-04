Greu pe zgura de la Stuttgart

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 816.000 dolari, dupa ce a dispus de Magdalena Rybarikova Slovacia , cu 4 6, 6 2, 6 3, transmite Agerpres.ro. Simona Halep 26…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6,…

- SORANA CIRSTEA-GARBINE MUGURUZA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit o calificare spectaculoasa in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise…