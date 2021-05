Stiri pe aceeasi tema

- Infrangere usturatoare pentru Gloria, joi seara, in primul meci al turneului Ligii Nationale de handbal feminin de la Rm. Valcea, contand pentru etapa a 22-a. Dupa esecul rusinos in fata nou promovatei Dacia Mioveni, in meciul precedent, din turneul de la Cluj Napoca, echipa buzoiana a pierdut la scor,…

- Derbyul Bucureștiului, intre CSM și Rapid, a revenit ”tigroaicelor”. Adi Vasile a trebuit insa sa joace cu titularele tot meciul. Neagu a marcat de 14 ori # Victorie pentru trupa lui Gheorghe Tadici care a invins Magura Cisnadie # Clujul pierde derby-ul suferinței Etapa a 20-a a Ligii Naționale feminine…

- Dupa victoriile cu Zalau și cu Rapid, din primele doua zile ale turneului de la Bistrița, fetele de la CS Minaur s-au impus și in fața echipei CSM Slatina, in etapa a 18-a din Liga Florilor MOL. A fost 33-29 (15-14), intr-un meci in care Costica Buceschi a rulat tot lotul inscris pe raportul de […]…

- Joi seara s-au incheiat partidele etapei a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin, penultima din programul turneului de la Bistrita. O zi in avantajul handbalistelor de la Gloria, care au obtinut o victorie facila in fata penultimei clasate, CSU Cluj Napoca si au scapat, totodata, pentru moment,…

- Antrenorul de la Zalau urmarea meciul dintre Valcea și Slatina cand a fost poftit afara de oficialii FRH. Nu s-a impotrivit, deși avea voie sa ramana in sala! Dupa meciul pierdut de echipa sa, HC Zalau, 26-29 cu Gloria Bistrița, Gheorghe Tadici a ramas in Sala Liceului cu Program Sportiv, unde urma…

- Turneu in Ardeal, in startul returului Ligii Naționale de handbal feminin, a decis Federația, care a anunțat programul primelor patru etape din partea a doua a campionatului. Rundele 16-19 se vor disputa in intervalul 26 aprilie – 1 mai, in premiera, la Bistrița, care va pune la dispoziția echipelor…

- Șansa a ținut din nou cu Gloria și in aceasta dimineața, in partida pe care handbalistele buzoience au disputat-o la Rm. Valcea, impotriva celor de la CSM Slatina, in etapa a 12-a a Ligii Naționale. Deși a fost condusa aproape tot meciul, echipa buzoiana s-a impus in final cu scorul de 24-23, al treilea…

- • Gloria Buzau – Rapid București 25-24 (12-10) Pentru suporterii cu inima mai slaba, meciurile Gloriei au devenit adevarate pericole! Dupa thriller-ul de saptamana trecuta, de la Sf. Gheorghe, cu HC Zalau, handbalistele buzoience nu și-au scutit fanii de emoții puternice nici in partida disputata aseara,…