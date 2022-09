Greu la deal cu plafonarea prețului la gaze Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub control a preturilor carburantilor, relateaza joi Reuters. Executivul UE le-a prezentat miercuri statelor membre un document care analizeaza diferitele optiuni pe care UE le ia in calcul pentru a reduce pretul gazului, dupa ce 15 dintre cele 27 de tari membre au solicitat o plafonare la nivelul UE a acestui pret. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

