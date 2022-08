Greu de recrutat

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacul de luni asupra centrului comercial din orașul Kremenchuk drept „unul dintre cele mai indraznețe acte teroriste din istoria Europei”, informeaza CNN . Liderul Kiev a punctat ca, prin aceasta lovitura aeriana intenționata, statul rus „a devenit…

- David Popovici este noul fenomen al inotului mondial, la doar 17 ani, dupa ce a cucerit doua medalii de aur in probele de 100 și 200 m liber la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. Romanul a uimit pe toata lumea și a primit sute de mesaje de felicitare. Unul dintre mesaje scris miercuri seara…

- Fostul premier PNL Florin Citu a transmis duminica, 19 iunie, pe Facebook, ca „intreg sectorul privat este bulversat” pentru ca așteapta noi taxe introduse de partidul condus de Marcel Ciolacu in cadrul coaliției de guvernare. „PSD este la guvernare de 6 luni și intreg sectorul privat este bulversat…

- Vara trecuta, Alina Vidican s-a casatorit cu pilotul de Formula 1 Claude Senhoreti, iar brazilianul nu inceteaza sa-și declare dragostea pentru romanca nici acum. Cu ocazia Zilei Indragostiților din Brazilia, milionarul i-a facut o declarație de dragoste emoționanta soției lui. Fosta soției a lui Cristi…

- Digi pare ca și-a dat foc la valiza dupa concedierea lui CTP. Anunțul lui Cristian Tudor Popescu a fost comentat de doi dintre cei mai cunoscuți oameni politici. Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, critica Digi24 pentru concedierea jurnalistului Cristian Tudor Popescu, cel care era…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, are un "sentiment foarte prost" in legatura cu economia si vrea sa reduca aproximativ 10% din locurile de munca la producatorul de automobile electrice, conform unui e-mail trimis catre directori, consultat de Reuters. Mesajul a venit la doua zile dupa ce cel…

- Universitatea Cluj a revenit in Liga 1, iar Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, a salutat revenirea ”studenților” pe prima scena.”Ii felicit pe cei de la Universitatea pentru promovare! Succes in continuare si ma bucur ca Clujul va avea in sezonul urmator doua echipe in Liga 1! Felicitari pentru toti cei…

- Kaufland Romania avertizeaza clientii in legatura cu o tentativa de frauda prin intermediul unei false oferte online sub forma: "Kaufland celebreaza cea de-a 54-a aniversare de cadouri limitate la tombola!". "Numele si logo-ul companiei Kaufland Romania au fost folosite fraudulos si abuziv in cadrul…