Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica este cat se poate de reala, iar cel mai acut se resimte in randul transportatorilor de marfa din domeniul auto. Incepand cu mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, volumul de marfa transportat a scazut cu 40-50%, ceea ce are efecte in lanț. Alin Crețu, președintele Asociației ...

- Tinerii din Generația Z reprezinta una dintre cele mai dinamice categorii de candidați de pe piața muncii din acest moment, atat din perspectiva numarului de aplicari lunare, cat și a joburilor care ii au in vizor. De la inceputul anului și pana acum, peste 36.000 de joburi entry level au fost postate…

- Sistemul de plata cu cardul pentru accesul in stațiile de metrou din București a fost blocat joi seara, incepand cu ora 18.00, fapt care a dus la aglomerație, potrivit informațiilor unui jurnalist Libertatea, aflat la fața locului. In urma incidentului, Metrorex a transmis un comunicat de presa, in…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a respectat tradiția și a platit și in acest primul taxele și impozitele locale. Lungu și-a achitat darile cu cardul. El a platit 679,6 lei. ”Incepand de astazi se pot plati taxele și impozitele locale la Primaria Municipiului Suceava, pentru anul 2023. Am achitat…

- Un furnizor de energie a anunțat joi ca va permite doar plata cu cardul a facturilor in Centrel de Relatii cu Clientii și ca va retrage in l luna aceasta toate terminalele de plata in numerar.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prin care bacsisul va fi trecut pe nota de plata si pe bonul fiscal. Seful…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care reglementeaza bacsisul, stabilind ca nivelul oferit va fi de maxim 15% din valoarea consumatiei, va putea fi platit pe card si va fi impozitat.

- Mai mulți comercianți romani vor fi obligați sa instaleze POS-uri pentru plata cu cardul, de la 1 ianuarie 2023! Așadar, odata cu intrarea in vigoare a recentelor modificari legislative in domeniu, romanii vor putea plati cu cardul la mai mulți operatori economici.Guvernul a decis, in iulie, reducerea…