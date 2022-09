Stiri pe aceeasi tema

- Scumpiri mari au avut loc in acest an la toate produsele. In top se afla gazele naturale care au inregistrat creșteri de peste 70% in iulie 2022, fața de aceeași perioada de anul trecut, arata datele INS.

- 5 august – Ziua Internaționala a Berii: Romania se afla pe locul 7 la productie si pe locul 8 la consum In prima zi de vineri a lunii august a fiecarui an se sarbatorește Ziua Internaționala a Berii. In 2022, aceasta este marcata la data de 5 august. Ideea unei astfel de zile i-a apartinut lui Jesse…

- Chiar daca mai este mult timp pana la sfarșitul anului agricol, cand fermierii calculeaza cat au caștigat in raport cu cheltuielile și munca lor pentru inființarea și ingrijirea culturilor, legumicultorii din Matca au deja o estimare: nu a fost un an bun, din cauza valului de scumpiri din toate domeniile,…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in crestere cu 374%, la 4,646 miliarde de lei, comparativ cu rezultatul net de 980 milioane lei consemnat in perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare remise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor…

- Rusia nu va exporta petrol pe piata mondiala daca preturile sunt plafonate sub costul de productie, a anuntat agentia rusa de presa Interfx, citand declaratia vicepremierului Alexander Novak, la televiziunea rusa, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia nu va exporta petrol pe piata mondiala daca preturile sunt plafonate sub costul de productie, a anuntat agentia rusa de presa Interfax, citand declaratia vicepremierului Alexander Novak, la televiziunea rusa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Costul produselor de baza care alcatuiesc un mic dejun obisnuit a crescut cu peste 70% in ultimii doi ani in Regatul Unit, potrivit celui mai recent indice al produselor de baza pentru micul dejun realizat de reteaua sociala de investitii eToro.

- Prețurile la energie și mancare au crescut alarmant in ultimul an. Costul gazelor naturale a crescut cu 86,71% cel al cartofilor cu 50,93%, iar cel al uleiului alimentar cu 44,14%, arata datele INS.