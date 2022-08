Greu de decis: este sau nu este construit legal blocul din imagine? Instanta a amanat pentru a saptea oara pronuntarea pe cererea de anulare a autorizatiei de construire. Imobilul figureaza ca fiind ridicat peste o casa monument istoric, ulterior mutata din pix de autoritati cativa metri mai incolo n vecinii nu mai vad soarele decat o jumatate de zi A saptea amanare a pronuntarii instantei Tribunalului Iasi in dosarul blocului construit intr-un cartier de case, intre imobile monument istoric sau chiar peste o cladire din aceasta categorie. Urmatorul termen fixat pentru anuntarea verdictului este 25 august. Initial, hotararea fusese anuntata pentru 18 mai,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de anulare a autorizatiei de construire a imobilului ridicat la doar cativa metri de casele de pe strazile Balcescu si Botez se dovedeste greu de solutionat. Ziua de 9 august este noul termen stabilit de instanta Tribunalului Iasi pentru pronuntarea verdictului intr-un caz care insumeaza practic…

- Twitter l-a dat in judecata pe Elon Musk intr-un tribunal din statul american Delaware, in urma retragerii miliardarului din ințelegerea pe care tot el o semnase, pentru a cumpara rețeaua sociala, cu 44 miliarde dolari, informeaza AFP, citat de Hotnews. Va fi o speța complicata și este de așteptat o…

- Un detinut din Penitenciarul Arad a dat in judecata Organizatia Mondiala a Sanatatii cerand daune de 15 milioane de euro fiindca „OMS nu a specificat ca daca o persoana se vaccineaza contra Coronavirus poate face infarct sau sa se imbolnaveasca de inima”, arata adevarul.ro.Potrivit sursei…

- Un detinut din Penitenciarul Arad a dat in judecata Organizatia Mondiala a Sanatatii cerand daune de 15 milioane de euro fiindca „OMS nu a specificat ca daca o persoana se vaccineaza contra Coronavirus poate face infarct sau sa se imbolnaveasca de inima”. Instanta a anulat cererea de chemare in judecata

- Parlamentul a adoptat Legea de inființare a Muzeului Național al Revoluției, a anunțat miercuri Ministerul Culturii. Acesta urmeaza sa fie amenajat la Timișoara, in cladirea istorica a fostei Comenduiri a Garnizoanei Militare. „Ziua de astazi, 29 iunie 2022, marcheaza pentru posteritate inființarea,…

- Cum poti tranti in centrul istoric al Iasului un bloc intre case fara sa tii cont de vecini si de cerintele de natura arheologica: cu patalama de la primarie. Cazul blocului ridicat intre case, pe strada Octav Botez nr. 1A, tinde sa devina unul de referinta in haoticul peisaj imobiliar iesean. Desi…

- O demolare ilegala a unui monument istoric din Iasi, Casa Pogonat, comisa intr-o singura zi de un prieten al primarului Mihai Chirica, cu sprijinul acestuia, nu a fost elucidata nici pana azi, desi au trecut patru ani de la infama actiune. In tot acest timp, am facut mai multe demersuri, in calitate…

- Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, este bun de plata, dupa ce magistrații din cadrul Tribunalului Iași au respins in data de 13 mai acțiunea sa in contradictoriu cu firma Profile Business Consulting SRL, in proces fiind implicata și firma Siveco. Acum, fostul lider liberal ieșean trebuie…