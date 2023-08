Greu de convins! Armata României nu găsește 2.000 de rezerviști voluntari Ministerul Apararii anunta ca va continua, pana pe 25 august, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023. Astfel, arata sursa citata, sunt disponibile 2.187 de locuri de rezervisti voluntari (ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati) in unitati militare din Bucuresti si 38 judete – Ilfov, Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

