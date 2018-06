Stiri pe aceeasi tema

- Romania produce 5,8 milioane de tone de deseuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor si cu o rata de colectare de doar 82,3%, arata studiul Waste Atlas, publicat de organizatia D-Waste.

- Romania este pe primele locuri in Europa la poluarea aerului din interiorul cladirilor. Este vorba in special de spatiile publice, insa datele Comisiei Europene arata ca ne confruntam cu aceleasi probleme si in locuinte. Asta dupa ce ani la rand autoritatile s-au concentrat doar pe problema izolatiei…

- Opera Romana Craiova a oferit un spectacol-eveniment pentru lumea culturala din Romania: opera „Tosca” montata in Parcul Nicolae Romanescu – unul dintre cele mai mari parcuri din Europa – cu distribuție internaționala, proiecții 3D și videomapping. Din pacate, din pricina condițiilor meteorologice,…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 176 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”. „Romania, cu 4,2%, este a cincea economie din UE si consemneaza…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a criticat in termeni duri slaba activitate a ministrului transporturilor, Lucian Șova, mai ales in privința absorbției fondurilor europene și, in general, a proiectelor de infrastructura. Actualul exercițiu financiar european se apropie de…

- Romania isi va respecta angajamentele asumate cu institutiile financiare internationale de a mentine deficitul sub 3%, iar masurile luate in anul 2018 vor asigura atat pentru acest an cat si in viitor o crestere economica sustenabila, a declarat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la intalnirea…

- Accesul la fondurile europene pentru spitalele din Romania va fi mai facil, odata cu modificarile aduse in sedinta saptamanala de Guvern legii privind reforma in domeniul sanatatii, a anuntat joi Ministerul Fondurilor Europene (MFE). “Printr-o ordonanta de urgenta aprobata in ultima sedinta de Guvern,…

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit Studiului internațional privind concedierea, realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff & Asociații. Analiza…