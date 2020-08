Greu cu cavalerii de la Malta

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, in deplasare, scor 2-0, echipa malteza Floriana. Golurile au fost marcat de Mike Cestor, in minutul 53, si Golofca, in minutul 90+7. In turul doi preliminar, CFR Cluj va evolua, saptamana…

- ​Aventura CFR-ului în noua ediție de Champions League începe în Malta, acolo unde campioana României va juca împotriva formației FC Floriana, în turul I preliminar al competiției. Partida va începe la ora 22:00 și nu va fi televizata în România.…

- Golurile au fost marcate de Susici '86 si Itu '88. FCSB: Vlad - Cretu (Pantea '46), I. Cristea, Miron, Pantiru - Morutan (Pandele '46), Perianu, Vina - Nita, Istrate, C. Dumitru. Antrenor; Anton Petrea CFR: Arlauskis - Susic, Cestor, Burca, Camora - L. Aurelio (Pereira '63), Hoban, Deac - Joca (Chipciu…

- Echipa de fotbal CFR Cluj a invins, luni seara, cu scorul de 6-1 (3-0), formatia Gaz Metan Medias, intr-o partida amicala disputata pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu". Golurile formatiei conduse de Dan Petrescu au fost marcate de Djokovic (2), Bordeianu, Deac, Vinicius si Chipciu,…