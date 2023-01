Stiri pe aceeasi tema

- Greta Thunberg se intoarce, joi, la Davos unde, alaturi de alti tineri activisti pentru clima, trebuie sa apere lupta impotriva combustibililor fosili si sa dezbata cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Greta Thunberg și activiștii pentru schimbarile climatice au solicitat ca problemele de mediu sa fie rezolvate de participanții la Forumul Economic de la Davos. Activiștii pentru schimbarile climatice au cerut miercuri (18 ianuarie) liderilor politici și personalitaților din afaceri sa nu incurajeze…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos ca masurile vor face parte din planul industrial al UE Green Deal, pentru a face din Europa un centru pentru tehnologie curata si inovare. ”Scopul va fi concentrarea investitiilor…

- Demonizat de mult timp de Partidul Verzilor din Germania, care conduce unele dintre principalele ministere ale guvernului, carbunele urma sa fie eliminat treptat pana in 2030, dar razboiul declanșat de Rusia in Ucraina și restricțiile pe exporturilor de gaze au adus carbunele inapoi in planurile guvernului…

- Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Europa ar trebui sa faca fata unei crize a aprovizionarii cu gaze in urmatoarele luni, datorita rezervelor considerabile, dar continentul s-ar putea confrunta cu o criza energetica mai mare in urmatoarea iarna, a avertizat seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, transmite AP. Excluzand…

- Facilitatea olandeza de transfer de titluri (TTF) este principalul indicator european pentru preturile gazelor naturale. Acesta a fost tranzactionata marti la aproximativ 120 de euro pe megawat ora. Insa Goldman Sachs se asteapta ca acest indicator sa scada la 85 de euro pe megawat ora in primul trimestru…