- Ecologista Greta Thunberg și alți activiști au blocat luni intrarea in ministerul norvegian al Energiei, protestand impotriva turbinelor eoliene construite pe terenuri utilizate in mod tradițional de crescatorii de reni sami, relateaza Reuters.

- Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a acuzat joi Forumul de la Davos ca reuneste „oamenii care alimenteaza cel mai mult distrugerea planetei”, considerand ca este „absurd” sa-i asculte, relateaza AFP. „Se pare ca ii ascultam mai degraba decat pe cei care sunt efectiv afectati de criza climatica,…

- Activista de mediu Greta Thunberg, care a fost retinuta marți pentru scurt timp de politia din Germania in timpul unui protest impotriva extinderii unei mine de carbune, a declarat ca protejarea climei nu reprezinta o infractiune, informeaza Reuters.

- Activista de mediu Greta Thunberg si-a reluat rapid campania miercuri dupa ce a fost retinuta marti pentru scurt timp de politie in Germania in timpul unui protest impotriva extinderii unei mine de carbune, postand pe Twitter ca protejarea climei nu reprezinta o infractiune, relateaza Reuters.

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a fost reținuta de poliția germana in timp ce protesta la mina de suprafața Garzweiler 2, la aproximativ noua kilometri de Luetzerath, transmit agențiile de presa. Un martor a declarat agentiei Reuters ca marti a vazut-o pe Greta Thunberg stand singura intr-o…

- Greta Thunberg a fost reținuta alaturi de alți activiști in timpul protestelor impotriva demolarii unui sat pentru a face loc extinderii unei mine de carbune. Ea a fost eliberata dupa un control de identitate, potrivit poliției. Thunberg a fost reținuta in timp ce protesta la mina de carbune deschisa…

- Uniunea Europeana a oferit Chinei vaccinuri gratuite impotriva COVID-19, a anunțat marți, 3 ianuarie, Comisia Europeana, in contextul in care infecțiile au crescut in aceasta țara dupa ce Beijingul a renunțat la controversata sa politica „zero-COVID”, relateaza agenția Reuters , citata de Agerpres .…

- Activisti pentru clima din Franta si Italia au blocat vineri intrarile in tunelul Mont Blanc situate in orasul francez Chamonix si in orasul italian Courmayeur in scopul sensibilizarii opiniei publice cu privire la schimbarile climatice, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…