- Un tribunal suedez a dat marți, 21 martie, unda verde Gretei Thunberg și altor sute de activiști pentru clima ca sa intenteze un proces colectiv impotriva statului suedez pentru „politica climatica insuficienta”, a informat agenția Reuters.Thunberg și alți 600 de tineri activiști dintr-un grup numit…

- Un tribunal din Suedia a decis marti ca Greta Thunberg si sute de alti activisti pentru clima pot sa continue un proces colectiv ce a fost deschis impotriva statului suedez pentru „politici insuficiente in privinta protejarii climei”, informeaza Reuters.

- Activista de mediu Greta Thunberg, impreuna cu zeci de alți activiști, au blocat, luni, intrarile in cladirea ministerului energiei norvegian, ca forma de protest fața de centralele eoliene construite pe teritoriul care a aparținut, in mod tradițional, crescatorilor indigeni de reni din populațiile…

- Prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, a declarat marti ca este gata sa reia negocierile blocate cu Turcia privind cererea Suediei de aderare la NATO de indata ce Ankara este pregatita, informeaza Reuters. Premierul suedez a mai spus insa ca va aștepta ca lucrurile sa se calmeze in Turcia, refeindu-se…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a afirmat joi ca este "lipsit de sens" sa se organizeze o reuniune trilaterala cu Suedia si Finlanda pentru a discuta despre candidaturile acestora la NATO, in urma protestelor care au avut loc luna aceasta la Stockholm, relateaza Reuters.

- Turcia, care blocheaza din luna mai aderarea Suediei si Finlandei la NATO, are exigente pe care Suedia nu poate si nici nu vrea sa le atinga, a declarat duminica premierul suedez, relateaza AFP si Reuters.

- Suedia este convinsa ca Turcia va aproba, in cele din urma, aderarea sa la NATO, dar nu poate indeplini toate condițiile pe care Ankara le solicita pentru a sprijini aceasta aderare, a declarat duminica premierul suedez Ulf Kristersson, citat de Reuters.

- Un tribunal suedez a anuntat miercuri ca l-a gasit vinovat pe un barbat de violarea legii internationale dupa ce s-a pozat alaturi de cadavre sau persoane grav ranite in razboiul din Siria in 2012 in timp ce facea parte dintr-un grup militant, relateaza Reuters.