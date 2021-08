Activista de mediu suedeza critica dur industria modei si spune ca prefera sa imprumute haine, fiindca industria este in mare masura vinovata pentru schimbarile climatice. Greta a condamnat industria modei pentru vina sa „imensa” in privinta schimbarilor climatice, intr-un interviu recent acordat revistei „Vogue Scandinavia”. Publicația a prezentat-o pe activista in varsta de 18 ani, pe coperta. Ea a declarat ca brandurile de moda trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru impactul produselor lor asupra mediului. Intr-un tweet, ea a acuzat unele companii de campanii publicitare „greenwash”…