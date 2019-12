Greta Thunberg revine la COP25 pentru a susţine vocea oamenilor de ştiinţă Militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg a revenit marti la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25) care se desfasoara la Madrid (COP25) pentru "a da voce oamenilor de stiinta", o parte esentiala, in opinia sa, pentru a intelege schimbarile climatice, relateaza EFE.



Alaturi de un grup de cercetatori din mai mai multe tari, tanara a participat la un eveniment la inceputul zilei de marti din cadrul COP25, pentru "a putea asculta vocea expertilor mai tare decat se face in prezent", a subliniat tanara activista pentru mediu.



"A fost minunat…

Sursa articol: agerpres.ro

