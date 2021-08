Stiri pe aceeasi tema

- Jill Biden apare in Vogue pe coperta, in editia din august a celebrei reviste. In interviul pe care noua prima doamna l-a acordat, a vorbit putin si despre tumultosul fost cuplu prezidential.

- Jill Biden, prima doamna a Statelor Unite, apare pe coperta ediției din august, o onoare refuzata Melaniei Trump care avea toate atuurile de a aparea in revista Vogue, spun americanii. Prima doamna americana apare in mod tradițional pe coperta Vogue, deși aceasta nu este o convenție oficiala. Ținand…

- Jill Biden apare pe coperta editiei de august a revistei Vogue, cu titlul „O prima doamna pentru noi toti”, dupa ce Melania Trump a fost ignorata de publicatie, spre nemultumirea ei si a fostului presedinte Donald Trump. In interviul care insoteste aparitia ei pe coperta, Jill Biden spune ca sotul sau…

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, va aparea pe coperta Vogue in numarul din august, dupa patru ani de absenta a sotiei unui presedinte american, relateaza The Sun. Jill Biden a acordat si un interviu pentru revista de moda americana.

- Jill Biden apare pe coperta editiei de august a revistei Vogue, cu titlul „O prima doamna pentru noi toti”, dupa ce Melania Trump a fost ignorata de publicatie, spre nemultumirea ei si a fostului presedinte Donald Trump, potrivit news.ro. In interviul care insoteste aparitia ei pe coperta,…

- Activista pakistaneza in varsta de 23 de ani, Malala Yousafzai, care in 2014 a devenit cea mai tanara persoana laureata cu premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa pentru educatia feminina, va aparea in iulie pe coperta revistei Vogue britanice in tinute create pentru ea de designera Stella McCartney,…

- Activista pakistaneza in varsta de 23 de ani, Malala Yousafzai, care in 2014 a devenit cea mai tanara persoana laureata cu premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa pentru educatia feminina, va aparea in iulie pe coperta revistei Vogue britanice in tinute create pentru ea de designera Stella McCartney,…

- Defilarile de moda se reiau la Paris incepand cu luna iulie, odata cu relaxarea restrictiilor impuse de autoritati pentru combaterea pandemiei de coronavirus care permit reluarea prezentarilor de moda cu public, a anuntat marti o federatie din industria modei, potrivit Reuters. Haute Couture…