- Doi barbați din Egipt și un altul din Camerun au fost depistați la frontierele Nadlac II și Turnu, incercand sa treaca granița, folosind documente de identitate ce aparțineau altor persoane.

- Directoratul principal de informații al Ministerului Apararii din Ucraina a anunțat ca, in ultimele cateva saptamani - incluzand așadar perioada in care Putin a decretat mobilizarea parțiala, a primit peste 2 mii de cereri din partea unor soldați ruși care vor sa se predea.

- Zeci de oameni au murit, de la inceputul acestui an, in accidente rutiere care au avut loc in judetul Dolj. Chiar daca numarul deceselor este mai mic decat cel din aceeasi perioada a anului trecut, numarul oamenilor care isi pierd in accidente ramane ridicat. Multi doljeni isi pierd viata in accidente…

- Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, in perioada 1 ianuarie – 30…

- In perioada 1 ianuarie – 30 august 2022, la nivel național, au fost inregistrate 2.878 de accidente, soldate cu decesul a 1.029 de persoane și ranirea grava a altor 2.258. Datele oficiale arata ca in comparație cu aceeași perioada din anul 2021, au fost inregistrate cu 253 mai puține accidente (-8%),…

O furtuna a provocat joi moartea a cinci persoane, dintre care doi copii, si ranirea altor zece in Austria, au anuntat autoritatile si agentia APA, relateaza AFP.