Stiri pe aceeasi tema

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a promis miercuri pe Twitter ca de acum înainte va vorbi frumos, folosind o expresie prin care face aluzie la promisiunea liderilor lumii privind neutralitatea emisiilor de carbon, dupa ce a fost filmata înjurând în timpul unui protest…

- Greta Thunberg le-a transmis, marți, liderilor mondiali la Scottish Event Campus, locul unde se desfașoara COP26, un mesaj : ”puteți sa va bagați criza climatica in fund”. Binecunoscuta activista de mediu a fredonat acest mesaj pe melodia ”She ll be coming round the mountain”, impreuna cu membrii organizației…

- Activista de mediu Greta Thunberg a tinut marti un discurs langa Scottish Event Campus, locul de desfasurare al COP26 si a transmis un mesaj dur liderilor mondiali. Ea a strigat alaturi de membrii organizatiei Extinction Rebellion „puteti sa va bagati criza climatica in fund” pe melodia „She’ll Be Coming…

- Activista de mediu Greta Thunberg a ținut marți un discurs chiar langa Scottish Event Campus, locul de desfașurare al COP26, in care s-a adresat liderilor mondiali, stingand alaturi de membrii organizației Extinction Rebellion „puteți sa va bagați criza climatica in fund” pe melodia „She’ll Be Coming…

- Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, criza din coalitia de guvernare, declansata de revocarea lui Stelian Ion de la ministerul justitiei, pe care o califica drept „un balci sterp” din care nu rezulta nimic folositor pentru cetateni. „Din punctul de vedere al cetațenilor este un balci sterp…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis joi un mesaj pe Twitter in care condamna cu fermitate atacurile teroriste de la Kabul, mentionand ca celula de criza institutionala se afla in contact cu cei 9 cetateni romani aflati in Afganistan, care nu au fost afectati de atacuri.…

- Un protest a avut loc, vineri seara, la Ploiesti cu privire la criza deseurilor din oras, manifestantii cerand rezilierea contractului cu operatorul Rosal si demisia conducerii ADI Deseuri. Actiunea, care a fost organizata prin apel pe Facebook de catre Asociatia Stop poluarii orasului…

- Activista de mediu Greta Thunberg va aparea in prima editie a revistei Vogue Scandinavia. Tanara s-a folosit de aceasta oportunitate pentru a critica industria de „fast fashion”. Prin industria „fast fashion” se ințelege comercializarea de produse pentru publicul larg la preturi mici. Greta Thunberg…