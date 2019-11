Numerosi tineri au iesit in strada inca o data, vineri, pentru a protesta fata de lipsa de actiune a autoritatilor impotriva schimbarilor climatice si s-au alaturat tinerei activiste suedeze Greta Thunberg pentru a participa la o greva scolara si un mars in Los Angeles, informeaza DPA. Greta Thunberg s-a aflat in mijlocul tinerilor din California, insotita de numerosi activisti liceeni, pentru a cere atat o actiune globala in domeniul climei, cat si pentru a-i indemna pe liderii de la nivel local si federal sa adopte masuri in vederea renuntarii la productia de combustibili fosili. Printre solicitarile…