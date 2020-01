Greta Thunberg își transformă numele în marcă înregistrată Activista pentru clima Greta Thunberg a anuntat miercuri, pe Instagram, ca a facut cerere pentru inregistrarea marcii numelui sau si a miscarii pe care a fondat-o in 2018, Fridays For Future, care a devenit globala si a facut-o faimoasa la nivel international, transmite Reuters. Inregistrarea ii va permite sa deschida actiuni legale impotriva persoanelor sau companiilor care incearca sa se foloseasca de numele ei sau de al miscarii si care nu ii respecta valorile, a afirmat aceasta. ”Va asigur, eu si ceilalti grevisti de la scoala nu avem niciun interes in marci. Dar din nefericire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

