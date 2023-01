Greta Thunberg va veni, sambata, sa susțina o tabara de protest anti-carbune de la Lutzerath, in Germania, aproape desființata de poliție: Sunt așteptați 8.000 de protestatari. Poliția se așteapta la 8.000 de participanți la o demonstrație sambata impotriva extinderii unei mine de carbune din vestul Germaniei, la care se va alatura și populara activista suedeza […] The post Greta Thunberg incepe lupta, in copaci și prin tunel. Proteste anti-carbune in Germania, sunt așteptate 8.000 de persoane - VIDEO first appeared on Ziarul National .