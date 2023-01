Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a avertizat Germania ca va trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina fara aprobarea guvernului de la Berlin. Anunțul a fost facut de premierul polonez Mateusz Morawiecki.Polonia s-a angajat sa trimita 14 tancuri Leopard 2 in Ucraina, dar tancurile sunt fabricate in Germania, astfel ca este nevoie…

- Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a acuzat joi Forumul de la Davos ca reuneste „oamenii care alimenteaza cel mai mult distrugerea planetei”, considerand ca este „absurd” sa-i asculte, relateaza AFP. „Se pare ca ii ascultam mai degraba decat pe cei care sunt efectiv afectati de criza climatica,…

- Activista pentru clima Greta Thunberg se intoarce, joi, la Davos, unde, alaturi de alți tineri activiști, va apara lupta impotriva combustibililor fosili și va discuta cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol. „Criza climatica trebuie tratata ca o criza”.…

- Dupa schimbul de replici de pe Twitter dintre Greta Thunberg și Andrew Tate, devenit viral la nivel internațional, numele celor doi sunt deja pe buzele tuturor. Totuși, activista pare sa fie caștigatoare in opinia publicului larg, fiind deja pe locul 6 in topul celor mai apreciate postari de pe Twitter…

Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a declarat duminica, la Londra, ca nu va participa la COP27, informeaza luni AFP, citat de Agerpres.