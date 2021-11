Stiri pe aceeasi tema

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a promis miercuri pe Twitter ca de acum inainte va vorbi frumos, folosind o expresie prin care face aluzie la promisiunea liderilor lumii privind neutralitatea emisiilor de carbon, dupa ce a fost filmata injurand in timpul unui protest la

- Activista de mediu Greta Thunberg a tinut marti un discurs langa Scottish Event Campus, locul de desfasurare al COP26 si a transmis un mesaj dur liderilor mondiali. Ea a strigat alaturi de membrii organizatiei Extinction Rebellion „puteti sa va bagati criza climatica in fund” pe melodia „She’ll Be Coming…

- Activista suedeza pentru schimbarile climatice, Greta Thunberg, și-a folosit discursul la conferința Youth4Climate de la Milano pentru a ironiza cuvintele liderilor mondiali, inclusiv cele ale premierului britanic Boris Johnson. Aceasta i-a citat pe conducatori și a spus ca retorica liderilor este doar…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la New York, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, transmite AFP. "Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (...) inaintea conferintei ONU…

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a declarat ca nu impartaseste opinia potrivit careia Scotia ar fi un lider in combaterea schimbarilor climatice, asa cum sustine guvernul scotian, informeaza DPA. Tanara activista suedeza a dezvaluit ca nu a decis deocamdata daca va calatori la…

- Țarile cele mai vulnerabile la schimbarile climatice avertizeaza ca sunt "pe cale de dispariție" daca nu se iau masuri imediate. Aproape 50 de state sunt in aceasta situație. Cel mai disperat semnal de alarma vine din Maldive, unde impactul crizei climatice este descris ca "absolut catastrofal".