Stiri pe aceeasi tema

- Activista de mediu Greta Thunberg, care a fost retinuta marți pentru scurt timp de politia din Germania in timpul unui protest impotriva extinderii unei mine de carbune, a declarat ca protejarea climei nu reprezinta o infractiune, informeaza Reuters.

- Activista de mediu Greta Thunberg si-a reluat rapid campania miercuri dupa ce a fost retinuta marti pentru scurt timp de politie in Germania in timpul unui protest impotriva extinderii unei mine de carbune, postand pe Twitter ca protejarea climei nu reprezinta o infractiune, relateaza Reuters.

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a fost reținuta de poliția germana in timp ce protesta la mina de suprafața Garzweiler 2, la aproximativ noua kilometri de Luetzerath, transmit agențiile de presa. Un martor a declarat agentiei Reuters ca marti a vazut-o pe Greta Thunberg stand singura intr-o…

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti, in timpul unui protest fața de demolarea catunului Luetzerath din Germania, operațiune care ar urma sa permita extinderea unei mine de carbune.

- Greta Thunberg a fost reținuta de polițiști, alaturi de mai mulți activiști, in timpul unui protest in Germania, scrie presa romana. Activista de mediu suedeza, in varsta de 20 de ani,a luat parte la o manifestație impotriva demolarii satului Luezerath pentru extinderea unei mine de carbune.

- Greta Thunberg a fost arestata in Germania. Detalii de ultima ora. Activista pentru clima Greta Thunberg a fost retinuta de politie in timpul unui protest. Greta Thunberg, arestata in Germania. Este pentru a doua oara cand activista a fost reținuta Greta Thunberg, in varsta de 20 de ani, activista impotriva…