Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a spus ca indelung asteptatul raport asupra climei dat luni publicitatii de grupul de experti sub egida Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) nu ''reprezinta vreo surpriza'', potrivit DPA. ''Confirma ceea ce stim deja din mii de studii precedente si rapoarte - ca ne aflam intr-o situatie de urgenta. Este o trecere in revista serioasa (dar prudenta) a celor mai importante dovezi stiintifice disponibile in prezent'', a scris tanara activista pe retelele de socializare. ''Nu ne spune ce sa facem'', a remarcat…