Stiri pe aceeasi tema

- Viața la bloc vine la pachet cu o serie de reguli și obligații. Legea este clara, se pot da amenzi de 1000 de lei pentru romanii care nu vor avea instalat in casa un anumit dispozitiv. Care este termenul limita, de cand se vor aplica sancțiunile. Noi amenzi pentru romanii care stau la bloc Cei […] The…

- Viața la bloc: Amenzi de peste 1.000 de lei pentru romanii care pornesc mașina de spalat sau aspiratorul in timpul programului de liniște Viața la bloc: Amenzi de peste 1.000 de lei pentru romanii care pornesc mașina de spalat sau aspiratorul in timpul programului de liniște Cei ce nu respecta orele…

- Activista suedeza de mediu Greta Thunberg a fost acuzata vineri, 15 septembrie, de nerespectarea unui ordin al poliției, la mai puțin de doua luni dupa ce a fost condamnata și amendata pentru aceeași infracțiune, informeaza Reuters.Thunberg, in varsta de 20 de ani, a fost amendata cu 1.500 de coroane…

- O vedeta de pe TikTok, de 23 de ani, și mama ei au fost condamnate la inchisoare pe viața pentru dubla crima, dupa ce au orchestrat uciderea a doi barbați in timpul unei urmariri cu mașina, pentru a ascunde o aventura amoroasa.

- Asistenta ucigasa de bebelusi din Marea Britanie, condamnata la inchisoare pentru tot restul vietii. Doar trei femei au mai primit o astfel de sentintaAsistenta medicala Lucy Letby, in varsta de 33 de ani, isi va petrece tot restul vietii in spatele gratiilor pentru uciderea a sapte bebelusi, dupa…

- Cei mai mulți dintre noi ne propunem in fiecare zi sa ne imbunatațim obiceiurile, sa adoptam o alimentație cat mai sanatoasa și incercam, in limita timpului disponibil, sa facem cat mai multa mișcare in aer liber. Toate acestea pentru a avea o viața lipsita de probleme de sanatate și, deci, liniștita.…

- Activista ecologista Greta Thunberg a fost condamnata, de un tribunal de la Malmo, la plata unei amenzi in valoare de 1.500 de coroane suedeze (130 de euro) si a scapat de o condamnare la maximum sase luni de inchisoare, rar aplicata, dupa ce a blocat, impreuna cu alti activisti, la jumatatea lui iunie,…

- Somata de catre politie sa paraseasca locul, ea a refuzat sa se supuna atunci, potrivit cotidianului Sydsvenskan. Climate activist Greta Thunberg said she was “disappointed” with Sweden’s legal system after she was found guilty of disobeying police during a protest and fined Monday. — The Associated…