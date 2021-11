Greta Thunberg le-a transmis, marți, liderilor mondiali la Scottish Event Campus, locul unde se desfașoara COP26, un mesaj : ”puteți sa va bagați criza climatica in fund”. Binecunoscuta activista de mediu a fredonat acest mesaj pe melodia ”She ll be coming round the mountain”, impreuna cu membrii organizației Extinction Rebellion, transmite The Huffington Post. Pentru Greta Thunberg, participanții la COP26 sunt ”doar politicieni care se prefac ca ne iau viitorul in serios și pretind ca iau in serios prezentul și cazurile oamenilor care sunt deja afectați de criza climatica”. Adresandu-se tinerilor…