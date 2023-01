Stiri pe aceeasi tema

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti, in timpul unui protest fața de demolarea catunului Luetzerath din Germania, operațiune care ar urma sa permita extinderea unei mine de carbune.

- Greta Thunberg a fost reținuta de polițiști, alaturi de mai mulți activiști, in timpul unui protest in Germania, scrie presa romana. Activista de mediu suedeza, in varsta de 20 de ani,a luat parte la o manifestație impotriva demolarii satului Luezerath pentru extinderea unei mine de carbune.

- Controversatul afacerist britanic cu origini americane, Andrew Tate, arestat in Romania dupa mai multe presupuse infractiuni de viol, trafic de persoane si spalare de bani ar fi castigat 1 milion de noi urmaritori pe Twitter de cand a declansat scandalul cu Greta Thunberg. Greta Thunberg si Andrew Tate…

- Controversatul influencer online Andrew Tate a fost reținut in București, impreuna cu fratele sau Tristan, in cadrul unei anchete privind comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și viol.

- Thunberg, unui bogat auto: „scula mica". Greta Thunberg va implini 20 de ani pe 3 ianuarie 2023. Asadar, nu mai este fetita slabuta care a luat lumea pe sus acum cativa ani cu protestele ei anti-poluare. Thunberg, unui bogat auto: „scula mica" Thunberg este o vedeta mondiala care suscita interes. Contul…