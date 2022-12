Dupa schimbul de replici de pe Twitter dintre Greta Thunberg și Andrew Tate, devenit viral la nivel internațional, numele celor doi sunt deja pe buzele tuturor. Totuși, activista pare sa fie caștigatoare in opinia publicului larg, fiind deja pe locul 6 in topul celor mai apreciate postari de pe Twitter din totdeauna cu tweet-ul in care il umilește pe britanicul controversat.