- Fluxurile de gaze ale gazoductului Rusiei catre Europa in luna iunie au fost constante de la luna la luna la 1,76 miliarde m3, in ciuda unei perioade de intreținere de o saptamana a conductei TurkStream, a aratat o analiza a datelor de la S&P Global Commodity Insights pe 4 iulie, scrie spglobal.com.Livrarile…

- O noua alerta ANM de cod portocaliu! In aceste zile, in mai toata Europa vara inseamna vreme extrema. In contextul in care temperaturile ridicate și secetele planeaza din nou asupra continentului, Agenția Europeana de Mediu solicita țarilor sa fie mai bine pregatite pentru creșterea previzibila a dezastrelor…

- Romania ocupa locul 14 intr-un clasament realizat de Agenția Centrala de Informații (CIA), referitor la consumul mediu de alcool in 189 de țari. Potrivit datelor, romanii consuma in medie 10,96 litri de alcool pur pe an. Trei dintre țarile din top cinci se afla in Europa de Est.Agenția Centrala de…

- In timp ce anumite produse alimentare de baza urmeaza sa se ieftineasca – sau cel puțin așa iși doresc guvernanții -, exista și altele care se vor scumpi, indiferent daca va crește sau nu TVA, și inca foarte repede. Așa de exemplu este așteptat la carnea de porc, importata in proporție de peste 80%,…

- In intreaga Europa, incendiile din 45 de țari au ars in total 1.624.381 de hectare, aproximativ o suprafața de dimensiunea Muntenegrului, potrivit datelor Sistemului european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS). Degradarea terenurilor afecteaza in Romania 43% din suprafața agricola a…

- Bancile europene conduc la nivel mondial in materie de masuri ESG (mediu, social și guvernanța), potrivit celui mai recent indice EY Sustainable Finance Index. Cu toate acestea, ritmul de imbunatațire a activitații sociale in Europa ramane in urma piețelor bancare din SUA și Asia-Pacific, mai ales in…

- Federatia Coalitia Natura 2000, formata din 22 ONG-uri de mediu din Romania, afirma ca proiectul privind reintroducerea cotelor de vanatoare la urs are o fundamentare stiintifica ”cu mari probleme” si nu rezolva problema conflictelor cu aceste animale, ci ”da unda verde strainilor sa reia vanatoarea…

- Fermierii din Polonia, Romania și din alte țari din estul Europei care au rezistat la prețuri mai mari ale cerealelor au fost loviți de o furtuna perfecta, spun analiștii consultați de Reuters.