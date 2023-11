Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 noiembrie a inceput Postul Craciunului 2023, iar creștinii ortodocși care respecta tradițiile și randuielile Bisericii se vor abține timp de 40 de zile de bucate „de dulce”, dar și de la placerile lumești. Ce nu este bine sa faci in Postul Craciunului 2023? Aceasta perioada nu este doar despre…

- Postul Nasterii Domnului, perioada care va dura 40 de zile, pana pe 24 decembrie, in ziua de Ajun. Invataturilor creștine din carțile sfinte spun ca in aceasta perioada este importanta o detoxifiere a trupului, dar mai ales a sufletului, pentru a putea primi pe deplin lumina Nasterii Domnului. Timp…

- Doua zile ne mai despart de o perioada foarte importanta din an, și anume Postul Craciunului. Aceasta perioada de post are in fiecare an o data fixa. In 2023 acesta incepe pe data de 14 noiembrie. Postul Craciunului dureaza 40 de zile, pana la Sarbatoarea Nașterii Domnului. Iata ce reguli trebuie sa…

- Studiu iSense Solutions Analizand starea de spirit și ingrijorarile romanilor in 2023 vs. 2022, putem observa ca in anul 2023 romanii au ramas la fel de ingrijorați ca in 2022, arata cea mai noua cercetare iSense Solutions. Temerile consumatorului raman la fel de ridicate! In toamna 2023 vs. toamna…

- Avertisment important pentru cei care spala rufe la aceste ore. Este interzis, deși mulți nu știu ca risca sa primeasca amenzi usturatoare. Vezi cand ai voie, de fapt, sa folosești mașina de spalat ca sa nu ai probleme cu legea. Cați bani riști sa scoți din buzunar daca nu respecți regulile. Cand nu…

- Minivacanța de Craciun 2023: cate ZILE LIBERE vor avea romanii in perioada sarbatorilor de iarna Zile libere 2023: ultima minivacanța din acest an va fi cea cu ocazia sarbatorilor de iarna. Ziua de Craciun 2023, 25 decembrie, pica lunea, astfel ca perioada in care nu se lucreaza include mai multe zile,…

- Grecia se afla intr-o perioada dezolanta, asta in urma condițiilor meteo extreme care au avut loc in ultima perioada. Care este motivul pentru care nu se pot intoarce acasa romanii plecați in țara turistica. Ce se intampla chiar acum in urma inundațiilor care au provocat pagube majore in Grecia.

- Persoanele varstice primesc, in septembrie, ajutor pentru facturi in valoare de 700 lei. Sprijinul este acordat pe loc de consum/gospodarie vulnerabila, in doua tranșe: 700 lei/semestru - s-a acordat in luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023 și inca 700 lei/semestru - se…