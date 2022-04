Greșelile făcute de șoferii neatenți atunci când conduc. Așa ajungi mai des cu mașina la mecanic Cand vine vorba de mașinile din ziua de azi, majoritatea șoferilor fac anumite greșeli. Unii ințeleg ca respectarea unui program de intreținere programata costa aproape intotdeauna mai puțin decat plata unor reparații costisitoare. Sunt cateva greșeli și decizii proaste pe care le iau șoferii, pecum și elementele de intreținere omise, care pot provoca cele mai […] The post Greșelile facute de șoferii neatenți atunci cand conduc. Așa ajungi mai des cu mașina la mecanic appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

