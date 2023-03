Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 17 martie, la Filarmonica Pitești, va avea loc un spectacol inedit, susținut de catre elevi și profesori de la Colegiul Național „Zinca Golescu” și dedicat echipei de robotica a colegiului – TehnoZ – care va participa la Campionatul Mondial de Robotica FIRST Tech Challenge! Calificați la prestigioasa…

- Un barbat baut bine a ajuns in spital dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut de pe bicicleta. Intrucat nu doar conducatorii auto trebuie sa se supuna respectarii regulilor de circulație, ci și ceilalți participanți la trafic, polițiștii nu l-au iertat și i-au facut dosar penal. Recent, un barbat din Rebra…

- Mai multe persoane au protestat luni in cimitirul din satul Cursești Deal, din județul Vaslui, unde salile de clasa ale elevilor au fost improvizate in casa de praznuire a bisericii. Școala din sat se afla in reabilitare. Direcția de Sanatate Publica a dispus mutarea elevilor din cimitir, pentru ca…

- Povestea de dragoste dintre Audrey și Alex Chowbay a inceput atunci cand cele doua se pregateau sa devina insoțitoare de bord, relateaza Insider. Patru ani mai tarziu, stewardesele s-au hotarat sa se casatoreasca intr-un muzeu al aviației din Texas de fața cu mai multe avioane care au fost decorate…

- Dorian Popa a avut o prima reacție dupa ce a fost implicat intr-un scandal privind garsoniera pe care o inchiriaza de o buna perioada de timp in București. A fost acuzat pe rețelele de socializare ca le-a cerut unor chiriași mai mulți bani decat ar fi costat cazarea, insa el se apara, spune ca lucrurile…

- Compararea prezentului cu trecutul este o modalitate minunata de a obține o perspectiva asupra societații noastre și a valorilor sale. Ceea ce am considerat candva important nu mai conteaza acum, iar lucruri la care stramoșii noștri nici macar nu ar fi putut visa, exista acum, in viața noastra de zi…

- Incredibil, dar adevarat! La patru ani de cand și-a pierdut bagajul in timpul unui zbor cu avionul, de la Chicago spre Oregon, o femeie din America a fost sunata ca i-a fost gasita valiza. Evident ca iși luase gandul ca-i va mai fi vreodata gasit bagajul, de aceea surpriza a fost cu atat mai mare! April…

